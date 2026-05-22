21日夕方、五城目町高崎の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、21日午後6時40分ごろ、五城目町高崎字雀舘下川原の畑を通過するクマ1頭を、家にいた60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。付近には五城目小学校や広域体育館、公園などがあり、最も近い民家までは10メートルほどの場所です。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグ