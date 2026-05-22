「MAZDA2」後継のヒントは「VISION X-COMPACT」!?マツダのコンパクトカー「MAZDA2」が、2026年8月末をもって生産終了となることが明らかになりました。これでマツダからコンパクトカーは消えてしまうのでしょうか。【画像】これが「“新型”MAZDA2」示唆する「次世代コンパクトカー」コンセプトです！ 画像で見る（30枚以上）現行MAZDA2（DJ系）は2014年9月に登場しました。SKYACTIV技術を全面採用した上質なコンパクトカー