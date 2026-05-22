私はユカリ。夫のヒロユキ、息子のショウ、レオと4人暮らしをしています。私は出産してからはパートとして働いていますが、夫は家事も育児も、基本的には私がするべきだと思っているようです。何度も話しているのですが、なかなかわかってくれません。さて最近になって、私は健康診断で引っかかってしまい、近々検査入院をすることになりました。当然のことながら入院中は家にいないので、夫には今のうちからできるだけ家のことを