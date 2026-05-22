＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ 初日◇21日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞QT625位の44歳・西村匡史が、地区予選会を突破して出場した4年ぶりのメジャーで好スタートを切った。降雨でコースコンディションが悪化する中、8バーディ・2ボギーで自己ベストタイ「66」をマーク。6アンダー・6位につけた。「できすぎですよ」と笑みを浮かべながら、初めての囲み取材に応じた。【写真】おお、珍しい