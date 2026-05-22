＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン初日◇21日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞メジャー「全米プロ」翌週の米国男子ツアーは第1ラウンドが終了した。地元テキサス州出身のテイラー・ムーア（米国）が9アンダー・単独首位で滑り出した。〈写真〉松山英樹の大きなトップがポイントだった！8アンダー・2位タイにブルックス・ケプカ（米国）、イェスパー・スベンソン（スウェーデン）が並んだ。日本勢は4人