いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した罪などに問われた男に大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 判決によりますと、大阪市天王寺区の無職の臼杵直人被告（32）は2026年1月、自宅で指定薬物「エトミデート」いわゆる「ゾンビたばこ」などを使用しました。 近畿厚生局麻薬取締部が家宅捜索したところ、エトミデートが付着した使用済みのカートリッジ27本などが押収されたということです。 これ