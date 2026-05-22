奈良県で中道改革連合、立憲民主党、公明党の三党による協議会が設置されました。 21日、設置された奈良県の中道改革連合、立憲民主党、公明党による協議会は関西では初めてで、来年春の統一地方選における候補者の選定や支援のあり方といった中道勢力の拡大に向けた選挙協力などについて話し合ったということです。 統一地方選では立憲民主党（奈良県連）は「県内の地方議員を増やす」ことを公明党（奈良県本部）は「現有