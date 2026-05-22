◇ア・リーグブルージェイズ−ヤンキース（2026年5月21日ヤンキース）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が21日（日本時間22日）、ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、1−0の6回2死一、二塁のピンチの守備で、華麗なグラブさばきから送球してアウトにする美技を見せた。ゴールドシュミットが三塁線に転がしたゴロを、素早く反応しながら逆シングルで捕球すると、体が流れている難しい状況の中で、機敏な動きで