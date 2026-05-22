日本ハム・柴田獅子投手（２０）が、投打二刀流に奮闘している。プロ２年目を迎えた２４年度ドラフト１位右腕。２軍では打者としての出場機会が大きく増え、投手としては上々の成績を残している。本格的に二刀流で活躍するために、直面している課題と現在地を探った。◇◇明らかにたくましさを増した体。ルーキーイヤーからの成長が見てとれる。４月２９日のファーム・リーグ、ＤｅＮＡ戦（平塚）。柴田は右翼へ特大の