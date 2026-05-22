22日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午前10時現在は前日比07銭円安ドル高の1ドル＝159円09〜10銭。ユーロは19銭円安ユーロ高の1ユーロ＝184円77〜79銭。市場では、米国とイランの戦闘終結に向けた交渉を見極めたいとの見方があり、様子見ムードが強かった。「米国とイランの交渉を巡る報道や発信に注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。