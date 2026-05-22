林芳正総務相は22日の閣議後記者会見で、元社員が収賄の疑いで警視庁に逮捕された日本郵便に対し、同様の事案がないかどうかを調べて速やかに公表するよう総務省が口頭で指導したと明らかにした。原因分析や対策も求めた。指導は21日付。林氏は「ガバナンス（企業統治）強化の取り組みが確実に進むようしっかりと監督する」と話した。日本郵便東京支社の元社員は20日、郵便物の回収業務の入札に関し業者に便宜を図った見返