フランス競馬の伝統の一戦「第149回アガ・カーン4世賞」（旧イスパーン賞、G1、芝1850メートル）は21日、首都パリ近郊のパリロンシャン競馬場で5頭で争われ、アガカーン・スタッズが所有する昨年の凱旋門賞馬ダリズ（牡4＝F・グラファール、父シーザスターズ）が1番人気に応えて3馬身半差で快勝。前走ガネー賞に続き、今季2連勝で3度目のG1制覇を飾った。重馬場で勝ち時計は1分54秒43。2着に昨年パリ大賞Vの実績があるルファール