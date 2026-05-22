元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、21日までに自身のXを更新。鳥山明氏の漫画「Dr．スランプ」最終巻の「すごいところ」を語った。鈴木氏は「僕が好きな『Dr．スランプ』アラレちゃんの18巻。つまり最終巻です」と自身が所有する同巻の写真を添えて投稿した。また「この最終巻のすごいところは、コミックの一番最後の話、その直前に『ドラゴンボール』の予告が入っているところです。そこには『ドクタースランプはこれでおしま