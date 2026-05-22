【ヤマヒロのぴかッと金曜日】将棋の名人戦七番勝負は、結果だけをみれば藤井名人が無敗の４連勝で４連覇を飾ったが、ＡＩ研究が当たり前の時代に奇手・妙手が飛び出し、私のような将棋マニアから見ても見応え十分の内容だった。将棋は面白い。関西テレビ『いつでも笑みを』で７年間共演した俳優・渡辺徹さんとは同い年で気が合ったこともあり、時間があればよく将棋を指したもんだ。日本将棋連盟から将棋親善大使を委嘱され