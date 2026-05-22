お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。先々週の放送から語っている、詳細には触れない「クロールする仕事」について言及した。「クロールする仕事があって。すげー、クロールしてきたんですよ。クロールの仕事入っちゃったから。今週すごいクロールしてきて」と仕事の詳細には触れずに、切り出した。「背中がものすごく痛いし。ちょう