子どもが抱えやすい心の問題！物を壊したり暴れてしまう子供への適切な対応方法とは 発症年齢が早いと症状が悪化しやすい 子供について注意したい精神疾患として行為障害（ＣＤ）があります。行為障害とは、反社会的、攻撃的な行動などを何度も繰り返すことで、素行症／素行障害とも呼ばれます。 「他人や動物への攻撃」「物の破壊」「嘘や窃盗」「ルール違反」の４パターンに分けられ、これらの症状が繰り返さ