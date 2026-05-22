ジャガイモ、ナス、トマトの意外な共通点は 分類学を知るとわかる ふだん食べる野菜には、植物の分類学を知ると、へぇーっと思えることが見えてきます。たとえば、ジャガイモ、ナス、トマトはよく食卓に登場する野菜です。名前も姿かたちも異なる野菜なのですが、じつは、これらは植物学的には、すべてナス目、ナス科、ナス属の野菜なのです。つまりこれらは親類なのです。 しかし、ナス目、ナス科、ナス属といわれて