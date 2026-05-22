オークスの攻略POINT 【桜花賞組】桜花賞１着馬は信頼度大！父か母の実績がポイント 桜花賞組［７・５・６・57］と３着以内30頭中18頭を占める。 注目は桜花賞での着順。前走１着馬は［４・１・０・３］と半数が勝利。 さらに絞るために血統に注目。 連対馬５頭中４頭はエピファネイア産駒、ドゥラメンテ産駒が２頭ずつで２４００МのＧⅠ馬の産駒。 例外はロードカナロア産駒の18年アーモンド