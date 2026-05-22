『週刊SPA! 5月26日号』は5月19日に発売！ 表紙の人＆このあと、どうする？：岸明日香 5月19日発売の『週刊SPA! 5月26日号』に、タレントの岸明日香が登場。 大人気妄想デート連載「このあと、どうする？」で東京の片隅で、芸能人になった中学の同級生と偶然再会するストーリーグラビアを演じる。あの頃のままの笑顔を向けてくる彼女を、かつてないほど間近に感じる瞬間を描き出す。