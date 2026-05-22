お肉料理の落とし穴！肉の脂身にメリットはない 肉の脂肪酸は摂取過剰？ オメガ３系の不飽和脂肪酸を含む魚の油に対して、肉の脂にはメリットがないのでしょうか？ 肉の脂は、飽和脂肪酸とオメガ９系がほぼ半々で、これにわずかにオメガ６系を含むという成分構成です。もちろん、これらの脂肪酸も一定のバランスで摂るべきなので、「肉の脂はよくない」と一概にいえるものではありません。 「いや、パーム油なんて摂