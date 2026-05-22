エミライは、英Cambridge Audioブランドの日本における輸入代理店契約を、同ブランドを展開するAudio Partnership Plcとの間で締結した。輸入代理店業務の開始時期、取り扱い予定製品の詳細、サポート体制、日本市場専用Webサイトの公開時期などは、後日アナウンスするという。 Cambridge Audioは、1968年に英ケンブリッジで創業した独立系オーディオブランド。半世紀以上の歴史を通じて英国Hi-Fi産業を代表するブ