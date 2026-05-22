5月22日午前7時すぎから長野県松本市でクマの目撃情報が相次ぎ、警察や市の職員が警戒にあたりました。その後、22日午前8時20分ごろJR南松本駅近くの南部公園付近で市職員や警察官がクマを確認したということです。クマは、南部公園の木の上に居座っていましたが、午前10時20分ごろに捕獲されました。公園には規制線が張られ、警察などが警戒にあたりました。松本市内の市街地では21日からクマの目撃情報が相次いでいて、同じ個体