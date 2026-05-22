GO link 2 エミライは、iFi Audioの新製品として、小型のUSB DAC搭載ヘッドフォンアンプ「GO link 2」を5月29日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は10,780円前後。 ESSの「Sabre DAC」チップセットを搭載する。DACチップを独自にチューンし、ダイナミックレンジ・エンハンスメントを解放。「静かな場面と盛り上がりの対比が際立ち、音楽に新たな命が吹き込まれる。外出先でのリスニングを格上げする