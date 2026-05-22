メッツ・千賀滉大投手（３３）が、２２日（同２３日）に傘下マイナー１Ａのセントルーシー・メッツで復帰登板をすることを２１日（日本時間２２日）、ＭＬＢ公式サイトが報じた。メッツのメンドサ監督は「とても状態はいい。実戦で投げる準備はできている」と話したという。メジャー４年目の千賀は、開幕からローテに入ったが、５登板で０勝４敗、防御率９・００と状態が上がらず、４月２８日（同２９日）に腰椎の炎症のため負