【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは21日、米国がイランとの戦闘で、イスラエルを防衛するため多数の高性能な迎撃ミサイルを消耗し、備蓄を大幅に減らしたと伝えた。米軍が戦力を中東に振り向ける中、アジア太平洋地域や欧州では抑止力低下に懸念の声が出ている。同紙によると、米国はイスラエル防衛のため、200発を超える高高度防衛ミサイル（THAAD）を発射した。国防総省が保有する総数の約半分に当たるという。東地