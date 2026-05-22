ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」で24代目王者に輝いた今井らいぱち（39）が22日までにXを更新。“因縁”のあるラップグループMOROHAのアフロ（38）のツアーにゲスト出演することが発表され、思いをつづった。アフロはアルバム「無職覚醒」のリリースツアーを8月から開催する。今井は初日の8月4日公演にゲスト出演することが発表され、「なんと！！なんと！！！！アフちゃん(一度飲みに行ってタメやしこの呼び方でいい