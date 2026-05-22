【閃道トキの5分間】 5月21日 連載開始 第1話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月21日に、葉山羊氏の青春コメディ「閃道トキの5分間」の連載を開始し、サンデーうぇぶりに第1話「クレープ」を無料公開した。 本作は、正体不明の魔獣が出没する日本で、日々人々を守っている魔獣特捜隊のエース、閃道トキの活躍と青春を描いたコメディマンガ。 【あらすじ】 閃道