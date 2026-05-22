21日午後、にかほ市象潟町の田んぼでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、21日午後3時ごろ、にかほ市象潟町字松葉の田んぼにクマ1頭がいるのを、車で走っていた にかほ市の50代の女性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。象潟中学校やにかほ市役所象潟庁舎などに隣接する地域で、最も近い建物までは約140メートルです。警察が注意を呼びかけています。県内には