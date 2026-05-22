韓国女子バスケットボールリーグ（WKBL）のウリィ銀行ウリWONは、新体制となるコーチングスタッフ陣を発表し、元日本代表の薮内夏美氏がアシスタントコーチとして就任することを明らかにした。 薮内氏は現役時代に日本航空（JALラビッツ）でポイントガードとして活躍し、2004年のアテネオリンピックに日本代表として出場した。引退後は指導者の道へ進み、富士通レッドウェーブのアシ