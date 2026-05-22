ソフトバンクグループが連日で急騰し、上場来高値に接近している。前日は同社が出資する米オープンＡＩが近くＩＰＯ（新規株式公開）を申請すると伝わったことを受け、ストップ高に買われた。その後の２１日の米株式市場では、ソフトバンクＧ傘下のアームホールディングス＜ARM＞が１６％を超す上昇。エヌビディア＜NVDA＞の決算発表後に、アームのデータセンター向けＣＰＵ「ＡＧＩ