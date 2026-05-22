沖電気工業が続伸している。２１日の取引終了後に、ヒューリックが実施する株式売り出しに売出人の１社として参加し１０００万株を売却すると発表。売却価格が決定されたことに伴い、２２日に投資有価証券売却益５１億円を特別利益として２７年３月期第１四半期に計上する見込みとなったと発表しており、これが好材料視されている。なお、２７年３月期業績予想には織り込み済みとしている。 （注）タイトル末尾の「◇」