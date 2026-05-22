堀場製作所が続伸している。同社は２１日、車両熱マネジメントシステム評価設備のソリューション提供を本格展開すると発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 車両熱マネジメントとは、車両内のモーターやバッテリーなどを冷却・温調するシステムや車室空調システムなどとの間で熱をやり取りし、温度を適切に制御・管理する技術。エネルギー利用の効率化が求められていることから重要