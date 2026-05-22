ジーニーは反落している。２１日の取引終了後、同社が提供するＭＡツール「ＧＥＮＩＥＥＭＡ」への第三者による不正アクセスを確認したと発表しており、嫌気した売りが出ている。５月１５日に外部から不正利用をされていることを認識し調査を始めたところ、クラウド計算資源が不正利用されたことが判明した。現時点において不正利用は停止しているという。業績に与える影響については現在精査している。