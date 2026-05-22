石油関連株が安い。ＩＮＰＥＸやＥＮＥＯＳホールディングス、出光興産が値を下げている。２１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の７月限が前日比１．９１ドル安の１バレル＝９６．３５ドルと下落した。中東メディアが、米国とイランが合意の最終案を完成させ近く発表される、などと報じたことを受け、原油価格は下落基調となった。戦闘終結に向けた交渉進展期待が高ま