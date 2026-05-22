ＩＮＥＳＴは連日急騰。２１日取引終了後、グループ中核企業のＲｅｎｘａ（レンサ）がピアズとその子会社ベルフェイスシステムとの間で、両社の強みを組み合わせた協業を開始すると発表した。ピアズグループが提供する店舗特化型オンライン接客システム「ＯＮＬＩＮＸ＋（オンリンクスプラス）」を活用し、レンサが展開するライフスタイルサービス提案の迅速化と品質の標準化を図るという。好決算に続き新たな