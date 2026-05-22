チームスピリットは年初来で下落率が２７％超と全体相場に対して大きく出遅れている。本業が堅調に推移していることを踏まえると売られ過ぎの感があり、再評価機運の高まりを期待したい。 同社は勤怠や業務管理プラットフォームを展開。４月１３日に発表した２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結業績は、売上高が前年同期比２４．３％増の２８億８１００万円、経常利益が同６７．