大水は大幅反発している。２１日の取引終了後、取得総数１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１１．０１％）、取得総額５億６８５０万円を上限とする自社株買いを東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施すると発表しており、株価の刺激材料となっている。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、２２日に１４３万５０００株を１株３７９円で取得した。 出所：MINKABU