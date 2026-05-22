ピアズが反発している。２１日の取引終了後に、子会社ベルフェイスシステムが、ＩＮＥＳＴグループのＲｅｎｘａとの協業を開始すると発表しており、好材料視されている。 Ｒｅｎｘａは、提携不動産ショップを訪れるエンドユーザーに対して、新生活に必要なライフラインを電話により提案する仕組みを構築しているが、今回の協業により、ピアズグループが提供する店舗特化型オンライン接客システム「