髄膜炎に伴う頭痛は、日常的な片頭痛や緊張型頭痛とは性質が大きく異なります。どのように診断が進められ、どのような治療が行われるのかを知っておくと、受診時の不安を和らげることにもつながります。この記事では、頭痛の特徴や、腰椎穿刺・CT検査などの検査内容、そして治療と回復後の生活について詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンライン