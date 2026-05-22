ワコールのファッションブランド「OUR WACOAL（アワワコール）」は、entertainmentが展開する「beautiful people（ビューティフルピープル）」と初のコラボレーションを実施。5月29日より全国の一部取扱店舗・ワコールウェブストアをはじめとするECサイトで発売します。（※）（※）「beautiful people」×「OUR WACOAL」商品の取扱店舗一覧：https://www.wacoal.jp/ourwacoal/information/20260513.html■インナーウェアの構造を