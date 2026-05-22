【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46のデビュー14周年を祝うバースデーライブ『乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE』DAY3公演『梅澤美波 卒業コンサート』が、5月21日、東京ドームにて開催された。 ■梅澤美波念願の“高身長メンバー”によるパフォーマンスも 5月19日から3日間にわたり同会場で行われた2026年のバースデーライブ。DAY1およびDAY2公演で