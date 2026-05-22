22日10時現在の日経平均株価は前日比1174.04円（1.90％）高の6万2858.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は907、値下がりは609、変わらずは47と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を518.92円押し上げている。次いでファストリ が111.03円、ファナック が70.40円、フジクラ が68.59円、ＴＤＫ が62.85円と続く。 マイナス寄与度は10.56円