トランプ米大統領は5月13〜15日の日程で中国・北京を訪問し、習近平（シー・ジンピン）国家主席と会談した。米側によると、首脳会談で両国は「戦略的安定の建設的な関係」の構築などで合意し大きな波乱はなく終わったが、その舞台裏では激烈な諜報戦や虚虚実実の駆け引きが繰り広げられていた。AFP通信などが伝えた。AFP通信によると、米国側は訪問に同行した職員や報道陣に帰国の際、中国側から受け取った物品は大統領専用機のエ