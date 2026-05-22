桃ちゃん（中川桃子さん＝３６歳）の目は、右がごくわずかに光を感じ、左は目の前にかざした手の動きが何となく分かる。カーテンを開け、朝の日差しを浴びる日常が今は好きだ。なかがわ・ももこ１９９０年三重県亀山市生まれ。愛知県の藤田保健衛生大（現藤田医科大）４年、２１歳だった２０１１年に白血病の告知を受ける。治療を受けながら看護師資格を取得し、同大学病院に勤務。結婚３か月後の１７年に再発し、視覚障害とな