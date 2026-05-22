【アノマリス／ANOMALITH】 10月29日 発売予定 価格： 8,580円（通常版） 12,100円（数量限定パッケージ版/デジタルデラックス・エディション） フリューは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/PC用アクションアドベンチャー「アノマリス／ANOMALITH」を10月29日に発売する。価格は8,580円より。 本作は、“昭和が64年以降も続い