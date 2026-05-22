【DEPERSON】 2026年 発売予定 価格：未定 プレイ人数：1人 パルコのゲームレーベル「PARCO GAMES」は、Steam用2Dサイケデリックホラーアドベンチャー「DEPERSON」を2026年に発売する。価格は未定。 本作は、トルコのクリエイティブ・スタジオ「Error Thing」が手掛ける、世界の歪みを描くホラーゲーム。「PARCO GAMES」は2