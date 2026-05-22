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【アノマリス／ANOMALITH】 10月29日 発売予定 価格： 通常版 8,580円（パッケージ・ダウンロード） 数量限定 危険区画対策室 BOX：12,100円 デジタルデラックスエディション：12,100円 CEROレーティング：C（15歳以上対象） プレイ人数：1人 フリューは、世界中の魅力的なゲームを紹介する配