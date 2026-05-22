ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）に今季４回目の「先発投手パワーランキング」を発表し、前回１位だったドジャースの大谷翔平投手（３１）は４位にランクダウンした。「大谷がトップの座から転落したのはマウンド上での自身のパフォーマンスとはほとんど関係がない」。規定投球回に１イニング足りないが、防御率０・７３は今季４０イニング以上投げた投手で最も低い。被打率１割６分３厘はＭＬＢ３位相当、ＷＨＩＰ（