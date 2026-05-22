【キラーイン：無料体験版】 5月22日 配信開始 スクウェア・エニックスは、Steam用非対称PvPアクションシューター（オンライン専用）「KILLER INN（キラーイン）」について、無料体験版を本日5月22日より配信開始した。 「キラーイン」は、「多数の羊チーム」と正体を隠した「少数の狼チーム」に分かれて対戦する、オンライン対戦アクションゲ