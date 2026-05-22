ボートレースまるがめの「ふじむら杯」は２１日、準優進出戦が行われた。大場恒季（２５＝愛知）は準進戦８Ｒで３コースからまくり差して２着。準優進出を決めた。「変わらずターン回りが良くて、しっかり舟が返ってくる。気象条件の変化にも対応できている」と舟足の感触もまずまずだ。３節前のからつＭＢ大賞でＧ?初挑戦。１、２着なしと厳しい結果に終わったが、格上との対戦は収穫も大きかったはず。２節前のとこなめで